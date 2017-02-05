ОБСЕ готово поддержать особый статус Приднестровья

05.02.2017 (11:21)

Приднестровье и Молдова обсудят объединение в Вене

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, который является главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, поддержал предоставление Приднестровью особого статуса. Об этом он заявил во время своего визита в Молдову, пишет DW.

Президент Молдовы Игорь Додон в ходе встречи с главой ОБСЕ выступил за интенсификацию процесса приднестровского урегулирования.

«Что касается реинтеграции республики, я выступаю за общий подход и сотрудничество во имя поиска оптимальных решений на благо граждан, живущих и на правом, и на левом берегу», — заявил он.

По мнению Додона, процесс приднестровского урегулирования должен завершиться воссоединением Молдовы и Приднестровья, которое получит специальный статус. В то же время прозападный премьер-министр страны Павел Филип выразил поддержку «политике малых шагов» и отверг идею федерализации Молдовы.

Во втором квартале этого года в Вене планируется провести новую встречу в формате «5 + 2» для продолжения дискуссий по вопросам повестки дня переговоров по приднестровскому урегулированию.

Об этом сообщил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур по итогам встречи в Кишиневе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Австрии Себастианом Курцом, отметив, что согласился с действующим председателем ОБСЕ относительно организации данной встречи.