Насильственная украинизация: Смогут ли венгры Закарпатья учиться на родном языке?

05.02.2017 (11:29)

На Закарпатье венгерский язык популярнее английского

Языковой закон регулирующий использование украинского языка, внесенный в Верховную Раду Украины, уже вызвал бурю обсуждения в обществе.

10 октября 2016 года Верховным Советом Украины в первом чтении был принят Закон "Об образовании". 19 октября Министерством образования и науки были предложены правки к ст.7 этого закона, которыми предусматривается подмена гарантий, закрепленных частью 5 ст. 53 Конституции Украины, на право получения образования на родном языке при условии изучения государственного языка.

Как отмечают представители национальных меньшинств Украины, правки к закону определяют, что это право возможно реализовать только при соответствии двум дополнительным условиям – это вместе с украинским языком и в местах компактного проживания соответствующих национальных меньшинств и лишь на уровне дошкольного, школьного и общего среднего образования.

Пункт 3 статьи 4 «Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам» Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1992 года гласит, что государства принимают соответствующие меры к тому, чтобы там, где это осуществимо, лица, принадлежащие к меньшинствам, имели надлежащие возможности для изучения своего родного языка или обучения на своем родном языке.

По поводу новшеств украинского Закона «Об образовании» высказались депутаты Европарламента, официальные лица Венгрии. Венгры - одно из национальных меньшинств, проживающих на территории Закарпатья, где они составляют 12% население области.

Приведем примеры из практики европейских стран, относительно положения права национальных меньшинств на образование на их родном языке в странах, где также компактно проживают этнические венгры.

В Румынии, в соответствии с Конституцией и Национальным законом об образовании, обучение и государственная служба проводится на румынском языке. на языках меньшинств и иностранных языков. В каждом населенном пункте, насколько это возможно, организованы и действуют школы или образовательные учреждения, преподавание в которых ведется на румынском языке и (или), где это уместно, с обучением на языках меньшинств для каждого школьника, студента на родном языке. Таким образом, лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право учиться и получать образование на своем родном языке на всех уровнях, типов и форм школьного образования, в соответствии с законом.

В зависимости от местных потребностей по просьбе родителей или законных опекунов организовываются группы, классы или учебные заведения с обучением на языках национальных меньшинств. Обучение на языках меньшинств организовано и в высших учебных заведениях страны. Для этого нанимаются преподаватели, владеющие этими языками и обладающие необходимым квалификационным уровнем.

Образование на языках меньшинств может быть обеспечено в рамках высших учебных заведений на всех уровнях и этапах обучения. В частности разработаны специальные программы обучения, организуются факультеты с преподаванием на языке национального меньшинства. Университетское образование для национальных меньшинств в рамках подготовки базового уровня, магистратуры и докторских программ, проводиться на их родном языке. Такие меры позволяют сохранить поликультурность и многоязычие народа.

Словацкая Конституция гарантирует право национальных меньшинств на образование на своем родном языке. По мнению словацких законодателей, это позволит сохранить культурное и национальное наследие государства. Важнейшим условием для сохранения идентичности национальных меньшинств, является использование их родного языка. Данное положение нашло отражение в Законе о государственном языке No 465/2003. Он определяет право на образование на родном языке и обеспечивается сетью начальных и средних школ, дошкольных учебных заведений с языком обучения национального меньшинства. Эта же норма отражена в законе No245/2008 Coll. При этом, преподавание и обучение проводится для венгерских, украинских, русинских, немецких меньшинств. В то же время он обеспечивает образование и обучение членов общины ромов. Детям и школьникам, принадлежащим к национальным меньшинам и этническим группам гарантируется, помимо права овладеть государственным языком, также право на образование на их языке в условиях, предусмотренных настоящим Законом.

Согласно постановлению Правительства 221/1999, граждане Словацкой Республики, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право в населенном пункте использовать язык меньшинства при официальном общении как в устной и письменной форме, в том числе представление письменных документальных свидетельств на языке меньшинства, и государственные власти обязаны действовать в соответствии с законом о языках меньшинств. В ряде государственных университетов проводится подготовка учителей на языках меньшинств для удовлетворения потребностей начального и среднего образования. Обучение на венгерском языке проводится в университете Янош Селье в Комарно, университете Константина Философа в Нитре, университете Коменского в Братиславе и в университете Матея Бела в городе Банска - Бистрица.Русский, украинский, русинский, польский язык и культуру преподают в университете Матея Бела в городе Банска - Бистрица, университет Прешова, университет Коменского в Братиславе. Немецкий язык и культура в Университете Матея Бела, Университете Павла Йозефа Шафарика в Кошице, университете Св. Кирилла и Мефодия в Трнаве.

Образование в Сербии на языках меньшинств регламентировано Законом No97/2013 «Защита прав и свободы нацменьшинств». Статья 11 этого закона дает право на территориальной единице местного самоуправления, где традиционно проживают национальные меньшинства, использовать их язык и алфавит, как равный для официального использования. Статья 13 «Образование на родном языке» регламентирует, что члены национальных меньшинств имеют право на получение образования на родном языке на дошкольном, начальном и среднем уровнях образования. Статья 14 дает право на обучение в высших учебных заведения на языках национальных меньшинств. «Для целей образования на языках национальных меньшинств, в контексте высшего образования, учебные заведения должны обеспечить создание кафедр и факультетов, где будет вестись обучение на языках национальных меньшинств, обучение преподавателей на языках национальных меньшинств». Помимо обязательств, указанных в выше приведенном пункте, государство обязано поддерживать профессиональную подготовку и терминологическую специализацию учителей для образовательных целей - обучение их на языках национальных меньшинств.

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Венгерские учителя в Закарпатье возмущены дискриминацией по языковому признаку



