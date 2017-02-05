В Украине будут реквизировать автомобили с иностранной регистрацией (ВИДЕО)

05.02.2017 (13:25)

Скоро начнут конфисковывать авто с иностранной регистрацией

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Власти собираются конфисковывать машины с иностранной регистрацией, соответствующая петиция уже зарегистрирована на президентском сайте и стремительно набирает голоса.Об этом рассказывают в программе ДжеДАИ.Мотивация петиции проста - безнаказанность водителей таких машин, ведь автомобиль с европейской регистрацией почти идеальный транспорт для противоправных действий.