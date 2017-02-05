В Украине будут реквизировать автомобили с иностранной регистрацией (ВИДЕО)
05.02.2017 (13:25)
Скоро начнут конфисковывать авто с иностранной регистрацией
Власти собираются конфисковывать машины с иностранной регистрацией, соответствующая петиция уже зарегистрирована на президентском сайте и стремительно набирает голоса.
Об этом рассказывают в программе ДжеДАИ.
Мотивация петиции проста - безнаказанность водителей таких машин, ведь автомобиль с европейской регистрацией почти идеальный транспорт для противоправных действий.