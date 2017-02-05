В Закарпатье таможенники конфисковали "Mercedes" за попытку контрабанды (ФОТО)

05.02.2017 (13:50)

Закарпатские таможенники обнаружили в баке "Мерседеса" 700 пачек сигарет

Сегодня, 5 февраля 2017 года, на таможенном посту «Тиса» пресечена попытка незаконного перемещения 700 пачек сигарет. Товар был спрятан в конструктивных полостях автомобиля, а именно внутри топливного бака.

Водитель легкового автомобиля «MERCEDES-BEENZ», гражданин Украины, пытался незаконно вывезти в Венгрию сигареты полосой движения «зеленый» коридор.

Во время таможенного контроля у работников таможни возникло подозрение относительно перемещения скрытых от таможенного контроля товаров. Автомобиль направили в специально отведенное место, где обзорная группа таможенников и пограничников обнаружила 700 пачек сигарет с фильтром без марок акцизного сбора Украины.

Так, гражданин совершил действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием средств или способов, затрудняющих обнаружение таких товаров. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Сигареты и автомобиль 2000 года выпуска изъят. Стоимость автомобиля более 67 тыс грн, а стоимость табачных изделий будет установлено дополнительно. Дело направят в суд, который и определит наказание.

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