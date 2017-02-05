На трассе "Киев-Чоп" уже начали латать ямы (ФОТО)

|Автодор уже занялся ремонтом трассы "Киев-Чоп"
Пока автомобилисты страдают от гололеда и скользких дорог, Автодор начал ремонтировать дороги, ссылаясь на "благоприятные погодные условия".
"Благодаря благоприятным погодным условиям" - именно так обосновывают дорожники начало ремонтных дорог на автодороге "Киев-Чоп". Работами занимается "Харьковский облавтодор". Работники ликвидируют аварийные ямы на автодороге международного значения.
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На трассе "Киев-Чоп" можно остаться без колес (ФОТО)
Рейтинг: 1
Комментарии
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Еще нравилась(и нравится до сих пор) любовная линия Фиби и Коула(Джулиан Макмэхон) В общем, посмотрите сериал, кто еще не имел такой возможности.
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Рейтинг: 1
А на ужгородских дорогах , когда начнут латать ямы? Транспортный мост, круговое движение возле ж/д вокзала, пл. Петефи - все в ямах. Или Пайда с департамент горостроительства все еще не не может прийти в себя от того, что зимой снег выпал? Вообще, в нашей мерии есть адекваты, которые способны навести порядок в городе, а не только интервью давать да фейсбуке пиаряться? Может мерии не этим заняиматься: "Ужгородці можуть долучитися до Всеукраїнського флешмобу з дружніх обіймів", а воду отводить с улиц и дороги чинить?