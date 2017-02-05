На трассе "Киев-Чоп" уже начали латать ямы (ФОТО)

05.02.2017 (15:29)

Автодор уже занялся ремонтом трассы "Киев-Чоп"

Пока автомобилисты страдают от гололеда и скользких дорог, Автодор начал ремонтировать дороги, ссылаясь на "благоприятные погодные условия".

"Благодаря благоприятным погодным условиям" - именно так обосновывают дорожники начало ремонтных дорог на автодороге "Киев-Чоп". Работами занимается "Харьковский облавтодор". Работники ликвидируют аварийные ямы на автодороге международного значения.

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На трассе "Киев-Чоп" можно остаться без колес (ФОТО)



