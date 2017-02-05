Ужгород может затопить : На границе со Словакией ледяной затор

05.02.2017 (16:47)

В Ужгороде остается угроза подтопления

Ледоход на реке Уж, остатки которого проходят через Закарпатье, застопорился на территории соседней Словакии. По состоянию на 15.00 воскресенья (5.02) образовался огромный затор из ледовых глыб общей длиной 5 километров.

- Пробка начинается у сел Ликаривцы, Пинковцы и Загор Кошицкого края (Словакия) и заканчивается у с.Сторожница Ужгородского района, - сообщает Геннадий Москаль. - Если Словакия не примет срочные меры по разблокированию ледохода, вода в Уже стремительно поднимется и может затопить часть Сторожницы и Ужгорода.

Для решения вопроса проведения совместных действий по разборке затора как с украинской так и с словацкой стороны, была проведена встреча заместителей уполномоченных правительств по защите от вредного воздействия вод.

В Словакию срочно выехал начальник бассейнового управления водных ресурсов Тиса Владимир Чипак, который вместе со словацкими водниками осмотрит ситуацию на месте. При необходимости Закарпатье в любой момент готово отправить в Словакию свои пиротехнические бригады для взрывных работ и разблокирования ледохода. Параллельно осуществляется постоянный мониторинг ледохода в соседних Венгрии и Румынии. Ситуация находится под постоянным контролем областной госадминистрации.

-

Впечатляющий ледоход в Ужгороде сняли с высоты птичьего полета (ВИДЕО)



