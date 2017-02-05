На завершение проекта Яценюка "Стена" нужно еще 3,4 млрд грн

05.02.2017 (18:03)

Возможно к 2020 году мы отгородимся от России стеной Яценюка

На завершение строительства так называемого проекта "Стена" и введение его в эксплуатацию необходимо еще 3,4 млрд грн. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Для завершения инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы в рамках реализации Плана мероприятий необходимо выделить 3,4 млрд грн", - говорится в ответе ГПСУ.

При этом в ведомстве уточнили, что реализацию Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым в условиях его полного финансирования планируется завершить в 2020 году.

Закарпатье хочет отгородиться стеной от Украины

Яценюка пригласили строить американо-мексиканскую стену