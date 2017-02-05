В Закарпатье завтра начинается регистрация на ВНО

05.02.2017 (18:57)

6 феврала стартует регистрация на ВНО

Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2017 начнется в 10.00 часов 6 февраля и продлится до 17 марта, - сообшает приемная комиссия ГВУЗ "УжНУ".

Для выпускников 2017 первым обязательным предметом для ВНО является украинский язык и литература.

Второй нужно выбрать из двух возможных: математика и история Украины.

Третий выбирается из перечня предметов, по которым будет проводиться тестирование в 2017 году: математика, история Украины, испанский, французский, немецкий, русский, английский языки, биология, география, физика, химия.

Четвертый предмет не является обязательным, но может виявится необходимым для поступления в выбранный вуз. Его тоже следует выбирать из перечня: математика, история Украины, испанский, французский, немецкий, русский, английский языки, биология, география, физика, химия.

Таким образом, выпускник сможет сдать ВНО и по истории Украины, и по математике, если это необходимо для вступления в выбранные им специальности в ВУЗе.

Приемная комиссия ГВУЗ "УжНУ" рекомендует будущим абитуриентам перед регистрацией ознакомиться с приложением 5 к Правилам приема - Перечень конкурсных предметов в сертификате Украинского центра оценивания качества образования (вступительных экзаменов, творческих конкурсов), весовые коэффициенты, где перечислены тех предметов, ВНО из которых необходимо для поступления на соответствующие специальности именно в ДВНЗ "УжНУ".

О процедуре регистрации можно узнать на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования (testportal.gov.ua) или обратившись в пункт регистрации, перечень которых будет размещен на этом же портале.

При поступлении в высшие учебные заведения будут приниматься сертификаты ВНО 2016 и 2017.

Выпускники прошлых лет обязательно должны сдавать ВНО только по украинскому языку и литературе. Другие три предмета - на их выбор.

Обращаем внимание на то, что совместным приказом МОН и МОЗ Украины «Некоторые вопросы участия во внешнем независимом оценивании и вступительных экзаменах лиц, имеющих определенные заболевания и / или патологические состояния, инвалидность», утвержден Перечень заболеваний и патологических состояний, которые могут быть препятствием для прохождения внешнего независимого оценивания, Перечень особых условий, создаваемых для таких лиц и т.

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