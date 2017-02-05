В Закарпатье завтра начинается регистрация на ВНО

|6 феврала стартует регистрация на ВНО
Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2017 начнется в 10.00 часов 6 февраля и продлится до 17 марта, - сообшает приемная комиссия ГВУЗ "УжНУ".
Для выпускников 2017 первым обязательным предметом для ВНО является украинский язык и литература.
Второй нужно выбрать из двух возможных: математика и история Украины.
Третий выбирается из перечня предметов, по которым будет проводиться тестирование в 2017 году: математика, история Украины, испанский, французский, немецкий, русский, английский языки, биология, география, физика, химия.
Четвертый предмет не является обязательным, но может виявится необходимым для поступления в выбранный вуз. Его тоже следует выбирать из перечня: математика, история Украины, испанский, французский, немецкий, русский, английский языки, биология, география, физика, химия.
Таким образом, выпускник сможет сдать ВНО и по истории Украины, и по математике, если это необходимо для вступления в выбранные им специальности в ВУЗе.
Приемная комиссия ГВУЗ "УжНУ" рекомендует будущим абитуриентам перед регистрацией ознакомиться с приложением 5 к Правилам приема - Перечень конкурсных предметов в сертификате Украинского центра оценивания качества образования (вступительных экзаменов, творческих конкурсов), весовые коэффициенты, где перечислены тех предметов, ВНО из которых необходимо для поступления на соответствующие специальности именно в ДВНЗ "УжНУ".
О процедуре регистрации можно узнать на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования (testportal.gov.ua) или обратившись в пункт регистрации, перечень которых будет размещен на этом же портале.
При поступлении в высшие учебные заведения будут приниматься сертификаты ВНО 2016 и 2017.
Выпускники прошлых лет обязательно должны сдавать ВНО только по украинскому языку и литературе. Другие три предмета - на их выбор.
Обращаем внимание на то, что совместным приказом МОН и МОЗ Украины «Некоторые вопросы участия во внешнем независимом оценивании и вступительных экзаменах лиц, имеющих определенные заболевания и / или патологические состояния, инвалидность», утвержден Перечень заболеваний и патологических состояний, которые могут быть препятствием для прохождения внешнего независимого оценивания, Перечень особых условий, создаваемых для таких лиц и т.
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