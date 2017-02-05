Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 6 февраля

06.02.2017 (06:06)

В Ужгороде облачная погода, без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, ночью слабые осадки, днем без существенных осадков. На большинстве дорог гололедица. Ночью и утром туманы. Ветер переменных направлений 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 2 ° тепла - 3 ° мороза, днем 2-7 ° тепла, в горах местами 0-3 ° мороза.

В Ужгороде на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков На нерасчищенных участках дорог гололедица. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 0-2 ° тепла, днем 5-7 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 6 февраля:

МАКС: 12.2° (1966)

МИН: -19.5° (2005)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобной Ксении.

Этот день считали переломом зимы, и по нему судили о предстоящей весне: «Какова Аксинья — такова весна». «Если на Аксинью вёдро (хорошая погода) — весна будет красная (хорошая)». Наши предки говорили: «На полузимницу дорогу переметает — корм подметает». Это означало, что зима задержится, и домашние животные съедят все заготовленные для них запасы.