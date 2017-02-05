Работник полиции в Ужгороде занимался сбытом наркотиков

06.02.2017 (08:34)

Полицейский в Ужгороде сбывал наркотики

Вчера правоохранители разоблачили при сбыте наркотиков группу из четырех мужчин, среди которых был работник Ужгородского отдела полиции. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.

Предварительно установлено, что задержанный капрал полиции получил от молодых людей наркотическое средство - метамфетамин на сумму 2,5 тысячи гривен для дальнейшего сбыта.

Сейчас всех участников группы задержали, проводятся первоочередные следственные действия в рамках ч.2 ст.307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенные по предварительному сговору группой человек).

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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