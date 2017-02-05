Разрушенные стихией дома в Закарпатье компенсируют за счет областного бюджета (ФОТО)

06.02.2017 (08:51)

В результате ледохода на Закарпатье разрушены три жилых дома

Председатель ОГА Геннадий Москаль посетил с.Бронька Иршавского района, где в результате ледохода и резкого поднятия воды разрушены три жилых дома, вместе с руководством района и областного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям осмотрел подтопленные домохозяйства и социальные объекты, встретился с местными жителями и дал поручения по скорейшей ликвидации последствий стихии.

- Основная задача - это обеспечить жильем три семьи, чьи дома не выдержали напора воды и обрушились, - отметил Москаль. - Здесь возможны два варианта - либо люди найдут себе схожие по параметрам дома по рыночной цене в Броньке или соседних селах, а мы приобретем их за счет областного бюджета, или же предоставим этим семьям материальную помощь для строительства нового жилья на старом месте. В любом случае люди не останутся без крыши над головой. В то же время еще раз хочу подчеркнуть, что Закарпатье - это регион, который находится в зоне постоянного риска различных природных катаклизмов. Во всем цивилизованном мире стоимость разрушенного жилья компенсирует не бюджет, а страховые компании, поэтому закарпатцам также следует переходить к этой практике.

Кроме частного жилья в Броньке подтоплен детсад, который пришлось закрыть. В помещении было до полуметра воды, поэтому здесь придется полностью менять пол и закупить новую мебель. По решению председателя ОГА, необходимое финансирование будет выделено или из областного бюджета, или из благотворительного украинского-чешского фонда «ВИЗА».

Кроме того, по поручению Москаля, на следующей неделе в Броньку будут направлены специалисты Бассейного управления водных ресурсов Тиса, которые осмотрят поврежденные паводком берега г.Боржава и определят необходимые работы для регуляции русла.

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