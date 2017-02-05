В Ужгороде "пересичники" пикетируют администрацию (ФОТО)

06.02.2017 (09:21)

"Пересечники" проводят акцию под стенами ОГА в Ужгороде

Сегодня утром, 6 февраля, в Ужгороде "пересечники" вышли на акцию протеста под стенами Закарпатской ОГА.

Владельцы иномарок, те кто был на собрании возле "Авангарда" рассказывают, что разные политические партии хотели, чтобы они встали под разные флаги и сделали мирную акцию протеста под ОГА именно по названию и под флагами какой-либо партии.

"У нас всех есть один единственный флаг, под которым мы будем стоять, это флаг нашей родной Украины!", - заявили участники акции.

Прежде всего, протест связан с сверхвысокими ставками платежей при растаможивании европейских авто, также протестуют из-за разбитых дорог, лысеющих гор, мизерных пенсий, не выделение змельних участков участникам АТО.

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