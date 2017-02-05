Курс валют на 6 февраля (+ новости экономики)

06.02.2017 (09:33)

Курс валют в банках Ужгорода 6 февраля

Курс доллара в Украине поднялся и вернулся на уровень прошлой недели.

На сегодня, 6 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,07 грн;

1 евро – 29,08 грн;

10 российских рублей – 4,56 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями пятницы повысился на 9 копеек и вернулся к уровню выше психологической отметки в 27 грн/долл.

Евро упал на 8 копеек. Российский рубль "поправился" на 7 копеек.

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Повышение минимальной заработной платы вместе с проведением структурных реформ в стране в долгосрочной перспективе окажет положительное влияние на занятость населения. Об этом говорится в комментарии председателя НБУ Валерии Гонтаревой о влиянии повышения минимальной заработной платы на занятость населения.

Гонтарева отметила, что оценки, представленные в Инфляционном отчете, касались показателя официальной занятости, а не "увольнений". По оценкам специалистов Нацбанка, процитированное снижение формальной занятости прежде всего будет происходить за счет закрытия "спящих" ФЛП из-за изменений в налоговом законодательстве.

Председатель НБУ подчеркнула, что повышение минимальной заработной платы простимулирует рост внутреннего потребления, а следовательно, и экономической активности, и поэтому - вырастет спрос на рабочую силу и повысит занятость в будущем.

Кроме того, по ее словам, повышение минимальной заработной платы будет способствовать росту материальных стимулов к возвращению на рынок труда лиц, которые ранее не искали работу именно из-за недостаточности материальных стимулов.