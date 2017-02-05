Курс валют на 6 февраля (+ новости экономики)

|Курс валют в банках Ужгорода 6 февраля
Курс доллара в Украине поднялся и вернулся на уровень прошлой недели.
На сегодня, 6 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 27,07 грн;
1 евро – 29,08 грн;
10 российских рублей – 4,56 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями пятницы повысился на 9 копеек и вернулся к уровню выше психологической отметки в 27 грн/долл.
Евро упал на 8 копеек. Российский рубль "поправился" на 7 копеек.
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Повышение минимальной заработной платы вместе с проведением структурных реформ в стране в долгосрочной перспективе окажет положительное влияние на занятость населения. Об этом говорится в комментарии председателя НБУ Валерии Гонтаревой о влиянии повышения минимальной заработной платы на занятость населения.
Гонтарева отметила, что оценки, представленные в Инфляционном отчете, касались показателя официальной занятости, а не "увольнений". По оценкам специалистов Нацбанка, процитированное снижение формальной занятости прежде всего будет происходить за счет закрытия "спящих" ФЛП из-за изменений в налоговом законодательстве.
Председатель НБУ подчеркнула, что повышение минимальной заработной платы простимулирует рост внутреннего потребления, а следовательно, и экономической активности, и поэтому - вырастет спрос на рабочую силу и повысит занятость в будущем.
Кроме того, по ее словам, повышение минимальной заработной платы будет способствовать росту материальных стимулов к возвращению на рынок труда лиц, которые ранее не искали работу именно из-за недостаточности материальных стимулов.
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