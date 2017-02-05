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После ледохода на Уж уже вернулись рыбаки (ФОТО)

06.02.2017 (10:00)
В Ужгороде рыбаки после ледохода вышли на
В Ужгороде рыбаки после ледохода вышли на "охоту"

Не прошло и несколько часов после того, как в Ужгороде сошли ледяные потоки, а рыбаки уже берутся к любимому занятию.

В центре Ужгорода возле ясеня Масарика первый из них, несмотря на сумерки, все еще большую воду и лед, уже рыбачит.

При этом уровень воды в реке все еще остается достаточно большим.

Однако экстремал-рыболов ради своего увлечения не боится рисковать.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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