После ледохода на Уж уже вернулись рыбаки (ФОТО)

|В Ужгороде рыбаки после ледохода вышли на "охоту"
Не прошло и несколько часов после того, как в Ужгороде сошли ледяные потоки, а рыбаки уже берутся к любимому занятию.
В центре Ужгорода возле ясеня Масарика первый из них, несмотря на сумерки, все еще большую воду и лед, уже рыбачит.
При этом уровень воды в реке все еще остается достаточно большим.
Однако экстремал-рыболов ради своего увлечения не боится рисковать.
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Ужгородский рыбак поймал 3-килограммовую щуку (ФОТО)
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