Шокирующие кадры после разрушительного ледохода в селе Бронька на Закарпатье (ФОТО)

06.02.2017 (10:22)

Село Бронька в Закарпатье попало в эпицентр разрушительного ледохода

Село Бронька Иршавского района Закарпатской области попало в эпицентр разрушительного ледохода, который на днях бурлит в разных уголках края.

Населенный пункт не узнать: развалившиеся дома, уничтоженное имущество, вспаханная льдом земля и человеческая беда - вот, что оставила непогода.

Посетить село удалось известному журналисту, руководителю филиала ОАО НСТУ «Закарпатская региональная дирекция» - Тиса-1, Тиса FM Виталию Мещерякову:

"Село Бронька. Третий день человеческого ужаса. Разрушенные дома, засыпанные глыбами огороды, до сих пор напуганные жители.

Старушка всю ночь провела, сидя на диване в уже разрушенном водой доме. В полной темноте. В холоде. Ни сыны, ни соседи, ни спасатели помочь ей ничем не могли. Быстрая вода, глубиной в метр, все сносила на своем пути. Добрались к ней только утром.

Другой старший мужчина остался без жилья, чудом спасшись. Все самое ценное - под завалами. Родных у него нет.

Рядом у соседей - мокрые стены в домах. Люди боятся, что морозы сделают то, что не успела вода - разрушит жилье.

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