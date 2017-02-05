Шокирующие кадры после разрушительного ледохода в селе Бронька на Закарпатье (ФОТО)

|Село Бронька в Закарпатье попало в эпицентр разрушительного ледохода
Село Бронька Иршавского района Закарпатской области попало в эпицентр разрушительного ледохода, который на днях бурлит в разных уголках края.
Населенный пункт не узнать: развалившиеся дома, уничтоженное имущество, вспаханная льдом земля и человеческая беда - вот, что оставила непогода.
Посетить село удалось известному журналисту, руководителю филиала ОАО НСТУ «Закарпатская региональная дирекция» - Тиса-1, Тиса FM Виталию Мещерякову:
"Село Бронька. Третий день человеческого ужаса. Разрушенные дома, засыпанные глыбами огороды, до сих пор напуганные жители.
Старушка всю ночь провела, сидя на диване в уже разрушенном водой доме. В полной темноте. В холоде. Ни сыны, ни соседи, ни спасатели помочь ей ничем не могли. Быстрая вода, глубиной в метр, все сносила на своем пути. Добрались к ней только утром.
Другой старший мужчина остался без жилья, чудом спасшись. Все самое ценное - под завалами. Родных у него нет.
Рядом у соседей - мокрые стены в домах. Люди боятся, что морозы сделают то, что не успела вода - разрушит жилье.
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