Словаки отказались взрывать ледовый затор, который угрожает подтоплением Ужгорода

06.02.2017 (11:13)

Словаки начали разбирать ледовый затор в Уже тяжелой техникой

По результатам поездки начальника бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса Владимир Чипак в Кошицкий край (Словакия) словацкие водники приняли решение разблокировать ледоход на реке Уж на своей территории с помощью тяжелой техники.

- Взрывать ледовый затор, который начинается у с.Пинковцы, невозможно из-за близости гидрологического поста и жилых домов, - отмечает Геннадий Москаль. - Поэтому водники освободят русло реки от больших глыб экскаваторами, которые имеют вылет стрелы до 25 метров. Работы уже начались, уровень воды в Уже на украинской территории находится в пределах нормы, угрозы подтоплений нет.

Напомним, что в воскресенье (5.02) вечером из-за огромного ледового затора длиной более 5 километров, начавшегося на р.Уж на территории Словакии, возникла угроза подтопления части Ужгорода и соседнего с.Сторожница. Для разблокирования ледохода рассматривалась возможность использования для взрывных работ пиротехнической бригады Закарпатского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.