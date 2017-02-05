Закарпатец продал дом и впоследствии его ограбил

06.02.2017 (11:25)

Закарпатец обчистил свой бывший дом

Полицейские Мукачевского района установили личность мужчины, который совершил кражу из дома, владельцем которого был ранее.

В полицию Мукачевского района обратился житель села Чоповцы и сообщил о краже из его дома. Сотрудники следственно-оперативной группы, выехавшие по указанному адресу выяснили, что неизвестный проник в дом выломав входную дверь. Оттуда исчезли холодильник, электроинструменты и демонтировано ламината около 50 кв.м. с пола.

В ходе документирования уголовного преступления полицейские установили, что кражу совершил 27-летний житель Мукачево, как выяснилось бывший владелец указанного дома. Мужчина продал дом заявителю в конце прошлого года. Вор не смог объяснить мотивации своих поступков.

По факту кражи из дома, принадлежащего жителю села Чоповцы Мукачевского района, полицейские начали уголовное производство по ч.3 статьи 185 Уголовного кодекса Украини, то есть кража с проникновением. Лицо, совершившее кражу разоблачено, за содеянное ему грозит уголовная ответственность.

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