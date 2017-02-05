В Ужгороде "Шкода" столкнувшсь с микроавтобусом влетела в дерево (ФОТО)

06.02.2017 (11:39)

ДТП в Ужгороде: "Шкода" врезалась в дерево

В Ужгороде на перекрестке улиц Загорской и Закарпатской (около лицея) произошло дорожно-транспортное проишествие с участием микроавтобуса и "Шкоды".

По словам свидетелей, "Шкода" выехала со второстепенной дороги, не уступив микроавтобусу, который двигался по главной дороге (Загорской), в результате чего произошло столкновение и "Шкода" врезалась в дерево.

Информации о пострадавших нет.

На месте работает патрульная полиция.

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Пассажирский автобус возле Ужгорода вылетел в кювет (ФОТО)



