В Ужгороде "Шкода" столкнувшсь с микроавтобусом влетела в дерево (ФОТО)

|ДТП в Ужгороде: "Шкода" врезалась в дерево
В Ужгороде на перекрестке улиц Загорской и Закарпатской (около лицея) произошло дорожно-транспортное проишествие с участием микроавтобуса и "Шкоды".
По словам свидетелей, "Шкода" выехала со второстепенной дороги, не уступив микроавтобусу, который двигался по главной дороге (Загорской), в результате чего произошло столкновение и "Шкода" врезалась в дерево.
Информации о пострадавших нет.
На месте работает патрульная полиция.
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Пассажирский автобус возле Ужгорода вылетел в кювет (ФОТО)
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Как и в большинстве аварий - на иностранной регистрации.