В Румынии собрался "Майдан" против коррумпированного проевропейского правительства

06.02.2017 (12:55)

В Румынии продолжаются массовые протесты

В Румынии продолжаются масштабные протесты, более 600 тысяч человек вышли на улицы крупнейших городов, требуя, чтобы правительство страны ушло в отставку.

Массовые протесты, которые продолжаются шесть дней, не утихли даже после того, как правительство отменило скандальный указ о декриминализации ряда коррупционных преступлений, всколыхнувший страну.

Наибольшее количество манифестантов собралось на площади Победы в Бухаресте. Их число, по информации СМИ, уже перевалило за 250 тысяч.

Участники протестов заявляют, что действующее правительство "от высокого уровня до самого низкого организовано как мафия".

При этом на здании правительства лазером высвечивают призывы "Не сдаваться" и "Отставка".

После Майданов в Молдове и Румынии остаётся только гадать, сколько ещё времени ватное население Украины будет терпеть этот оккупационный режим...

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Дни добрососедства Украины и Румынии (ФОТО)



