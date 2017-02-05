На КПП "Лужанка" венгр пытался подкупить пограничника

06.02.2017 (13:44)

Житель Венгрии предлагал взятку закарпатскому пограничнику

Вчера пограничники отдела «Лужанка» Мукачевского отряда в рамках проведения акции «Свободные от коррупции» зафиксировали очередную попытку дачи неправомерной выгоды.

К пункту пропуска «Лужники» на выезд из Украины прибыл 50-летний гражданин Венгрии. Во время прохождения пограничного контроля пограничники обнаружили, что человек превысил установленный срок пребывания в Украине.

В ходе выяснения обстоятельств правонарушения, иностранец предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 200 гривен, на что получил категорический отказ.



О возможных признаков преступления, предусмотренного ч.1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины, с целью принятия правового решения, по данному факту было сообщено сотрудников полиции.

Кроме того данного гражданина за нарушение предусмотрено ч 2. ст .. 203 КУоАП (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафа.

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