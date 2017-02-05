Из-за непогоды трасса "Киев-Чоп" перекрыта

06.02.2017 (13:54)

На трассе "Киев-Чоп" ограничили движение грузовиков

Для крупногабаритного транспорта из-за неблагоприятных погодных условий в Житомирской области ограничили движение грузовиков на трассах Киев-Чоп и Киев-Ковель-Яготин.

"С 12:00 введено ограничение движения грузового и крупногабаритного транспорта по автомобильным дорогам М-06 Киев-Чоп и М-07 Киев-Ковель-Яготин в пределах Житомирской области. Обращаемся к водителям с просьбой с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами ", - сообщает Управление безопасности дорожного движения Нацполиции.

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