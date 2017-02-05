На Закарпатье первый в Украине "Школьный патруль" принял присягу (ФОТО)

06.02.2017 (14:29)

На Закарпатье приняли присягу первые "школьные патрульные"

Сегодня, 6 февраля, первые "школьные патрульные" с Корытнянской ООШ Ужгородского района на Закарпатье приняли присягу полицейских.

В рамках реализации пилотного проекта "Школьный патруль" жесткий отбор прошли 11 школьников, которые уже сегодня будут патрулировать территорию своей школы. Принесению присяги предшествовало интенсивное освоение законодательства Украины и строевой подготовки.

"При отборе кандидатов мы учитывали учебные дисциплины и успехи учеников, характеристики из школы и результаты индивидуального собеседования. Безусловно, каждый из кандидатов также предоставлял согласие родителей. Предварительно мы планировали формировать группу из десяти учеников 7-10 классов. Однако в процессе приема заявлений и анкет желание пройти отбор оказалась ученица 6 класса Виктория Юдик. Она удачно прошла отбор и стала одиннадцатой в команде и одновременно молодой патрульной Украины", - рассказал начальник УПП Ужгорода и Мукачево Юрий Марценишин.

Всю серьезность замысла закарпатских патрульных демонстрировали персональные жетоны, удостоверения и форма, которые получили юные полицейские. Теперь в соответствии с принятым Уставом "Школьный патруль" будет ежедневно заступать в наряд, контролировать соблюдение учебной дисциплины и норм поведения другими учениками, делать предупреждения и сотрудничать с педагогическим коллективом школы. Следующим учебным заведением, где начнется отбор и подготовка школьных патрульных, станет СОШ им. Дойко Габора в Ужгороде.

-

Роман Стефанишин рассказал о достижениях полиции в 2016 г. (ФОТО, ВИДЕО)



