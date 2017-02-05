Угроза подтопления Ужгорода миновала: Ледовый затор самоликвидировался

06.02.2017 (14:38)

Уровень воды в Уже на стороне Закарпать в пределах нормы

Огромный ледовый затор на реке Уж в зоне украинского-словацкой границы самостоятельно ликвидировался в 12.00 6 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе УГСЧС в Закарпатской области.

Как сообщил начальник бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса Владимир Чипак, ледовый затор начал самоликвидироваться, пока к месту затора доставляли технику.

"Сейчас весь ледовый затор находится на территории Словакии, его протяженность достигла 22 километров. Однако для Украины он уже не несет никакой угрозы", - отметил Чипак.

Напомним, что большой ледовый затор на реке Уж длиной 5,65 километра образовался на границе Украины и Словакии и угрожал подтоплением г. Ужгород и с. Сторожница Ужгородского района. В связи с тем, что начало затора находится в Словакии, украинская сторона обратилась с просьбой к соседям принять все возможные меры для ликвидации этого затора.

По сообщению председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, взрывать ледовый затор было невозможно из-за близости гидрологического поста и жилых домов. Поэтому водники решили освобождать русло реки от больших глыб экскаваторами, которые имеют вылет стрелы до 25 метров. Работы начались утром 6 февраля на территории Словакии.

Уровень воды в Уже на украинской территории находится в пределах нормы, угрозы подтоплений нет.

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