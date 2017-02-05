Умер экс-глава Закарпатского облсовета Михаил Волощук

06.02.2017 (14:44)

5 февраля умер Михаил Волощук

С глубокой скорбью сообщаем, что на 84-м году жизни скончался известный государственный и партийный деятель нашего края Михаил Юрьевич Волощук.

Родился Михаил Юрьевич 10 ноября 1934 года в селе Майдан (ныне Межгорского района Закарпатской области) в семье селян. Окончил Майданскую семилетнюю школу, а в 1952 году – Мукачевский кооперативный техникум.

С 1954 года – заведующий отделом организационной и кадровой работы Сталинского районного комитета ЛКСМУ города Львова, второй секретарь Ленинского районного комитета ЛКСМУ по пропаганде и агитации Львова.

С 1956 года – секретарь Львовского городского комитета ЛКСМУ по пропаганде и агитации. В этом же году стал членом КПСС.

В 1957 году окончил вечернее отделение планово-экономического факультета Львовского торгово-экономического института по специальности «экономист торговли».

В 1959 году стал заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Закарпатского областного комитета ЛКСМУ; со временем был инструктором ЦК ЛКСМУ в Киеве; вторым, а затем первым секретарем Закарпатского областного комитета ЛКСМУ.

С 1963 года учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве, которую окончил в 1966 году. Кандидат экономических наук (1966), доцент.

В 1966 г. стал заместителем начальника Закарпатского областного управления культуры; затем – первым секретарем Воловецкого районного комитета КПУ Закарпатской области.

С 1970 по 1974 год – инспектор ЦК КПУ.

С апреля 1974 по декабрь 1984 гг. – председатель исполнительного комитета Закарпатского областного совета народных депутатов.

С 1984 по 1990 год – проректор Ужгородского государственного университета.

С февраля 1990 по июль 1991 гг.- первый секретарь Закарпатского областного комитета КПУ, одновременно с апреля 1990 по октябрь 1991 гг. – председатель Закарпатского областного Совета, председатель исполкома Закарпатского областного совета.

4 марта 1990 года избран Народным депутатом Украины. Входил в группу «За социальную справедливость». Член Комиссии ВР Украины по иностранным делам.

С 1992 года – генеральный директор акционерного общества «Закарпаткерамика», с 1993 – генеральный директор издательского предприятия «Орбита».

С 1998 года – председатель Ассоциации депутатов Закарпатской области всех уровней.

Во времена СССР награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 12 медалями, двумя Почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР.

В независимой Украине награжден орденом «За заслуги» III степени (июнь 1997), орденом князя Ярослава Мудрого V степени (ноябрь 2004 г.).