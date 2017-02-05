Если евроинтеграция произойдет, бандеровцев ждет неприятный сюрприз

|Зачем на Украине обеляют Бандеру?
Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что если Украина будет и дальше строить свою национальную идентичность на культе Степана Бандеры, то в Европу она не войдет.
"Мы не можем годами соглашаться на то, чтобы на Украине формировался культ людей, которые по отношению к полякам дошли до геноцида", - сказал Качиньский в опубликованном интервью для еженедельника Do Rzeczy.
Политик подчеркнул, что "несмотря на то, что жестокость немцев сложно превзойти, им это удалось".
По словам Качиньского, "это вопрос определенного выбора Украины".
"Я ясно сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Для меня это совершенно ясный вопрос. Для меня этот вопрос ясен, потому что мы продемонстрировали большое терпение, но и ему есть границы", - отметил польский политик.
Если евроинтеграция произойдет, украинских радикалов ждет неприятный сюрприз
А в Закарпатье бандеровцы всех мастей объявили охоту на экс-мэра Ужгорода
Рейтинг: 8
Комментарии
Рейтинг: 0
Не знаю, почему тут так медлят и ещё не выложили, но уже есть новая серия!
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Рейтинг: 4
Трусливый помойный петух лже - Судоплатов (он-же лже-Вежливые Люди) курва вылазь посмеемся.я знаю ты спряталась и читаешь тут втихаря.скрепя зубами от злости и бессилия
Рейтинг: 6
Оно парадную кастрюлю примеряет.
Рейтинг: 4
онo же вроде на трассе сасает до 18-00
Рейтинг: 8
Bроде только понедельник,а такой зачетный удар огромной салупой по сальным губам кастрюль,чтоже будет к пятнице?О цэ так зрада... Прям браты у шоколадный глаз всадили пику. Так что там Россия фсё врёт на счё нациков?
Рейтинг: -7
Бандера давно в Європі - при нацистах у концтаборі, після війни - жив і помер в Мюнхені, від руки агента КДБ. Назад не відмотаєш. Як і смерть Леха Качинського в Московії.
Рейтинг: 7
Вечером 5 февраля в столице Испании состоялась акция протеста, участники которой потребовали от правительства своей страны перестать поддерживать киевский режим, который виновен в обстрелах мирного населения Донбасса, и предложили разорвать дипотношения с украиной.
Рейтинг: 7
Товарищ Бендер, ну когда мы будем делить огрызок украины? Только по справедливости.
Рейтинг: -6
Одного не понимаю, почему москвотюркские монголоиды так завзято обсуждают отношения двух суверенных государств Украины и Польши вместо того, чтобы продлжать лепить петухов из навоза? Неужели на росии кончились свои проблемы?
Рейтинг: 4
А тебе затурканому евгеевским ЕС не понять,на России проблем хватает,но в России и в Украине за за последние 70 лет люди женились,рожали,переезжали,перемешались,родственники в Украине и в России.Жили бы себе и жили,если бы не пидорская америка,которая сует свой нос по всему миру.Совала свой нос и в Россию при пьянчуге Ельцине,но получился облом,Путин стал президентом.Ведь если бы в России во власти была ельцинская команда,то в России было бы то,что сейчас творится на Украине и может быть хуже.США не могут по другому,им нужна БУЗА-это их БИЗНЕС.
Рейтинг: 2
Нам просто дали ccaной тряпкой по ипалу,нам сослам не привыкать.