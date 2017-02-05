Если евроинтеграция произойдет, бандеровцев ждет неприятный сюрприз

06.02.2017 (15:30)

Зачем на Украине обеляют Бандеру?

Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что если Украина будет и дальше строить свою национальную идентичность на культе Степана Бандеры, то в Европу она не войдет.

"Мы не можем годами соглашаться на то, чтобы на Украине формировался культ людей, которые по отношению к полякам дошли до геноцида", - сказал Качиньский в опубликованном интервью для еженедельника Do Rzeczy.

Политик подчеркнул, что "несмотря на то, что жестокость немцев сложно превзойти, им это удалось".

По словам Качиньского, "это вопрос определенного выбора Украины".

"Я ясно сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Для меня это совершенно ясный вопрос. Для меня этот вопрос ясен, потому что мы продемонстрировали большое терпение, но и ему есть границы", - отметил польский политик.

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