В Ужгороде на "Радванке" третьи сутки откачивают воду (ФОТО)

06.02.2017 (17:05)

В Ужгороде затопило улицу Гранитную

Сегодня представители оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, созданного в Ужгородском городском совете под председательством городского головы Ужгорода Богдана Андриива, выехав на место, решали, что делать с водой, которая все еще не сошла с улицы Гранитной в микрорайоне Радванка.

Работники ГСЧС с пятницы, 3 февраля проводят там откачку воды. По сравнению с вчерашним днем ​​уровень воды существенно снизился, однако проехать по улице все еще сложно.

Радикально решить ситуацию можно, только сделав капитальный ремонт Гранитной с обустройством ливневой уличной канализации, однако для этого нужно два-три десятка миллионов гривен. Еще одной проблемой является хаотичная застройка улицы с нарушением функций междамбового пространства. Сегодня же приняли решение продолжать откачку воды, дополнительно прочистить ливнеприемники и ливневую камеру, которые засорены хламом, нанесенным водой.

-

Угроза подтопления Ужгорода миновала: Ледовый затор самоликвидировался



