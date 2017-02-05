Украинские рабочие вышли в Польше на забастовку

06.02.2017 (17:44)

Украинцы вышли на забастовку в Польше

Сегодня, 6 февраля в Варшаве украинцы из-за нарушения прав и невыплаты зарплаты начали забастовку.

Об этом сообщили в профсоюзе "Трудовая Солидарность".

Причиной для этого стало нарушение прав украинских работников в Польше. Украинский пообещали заработную плату и официальное оформление на работу, зато работодатель отказался выдать на руки работникам договоры и разрешения, которые они подписали. А потом отказался и платить зарплату.

Одновременно в Киеве у посольства Польши в Украине провели акцию в поддержку украинских забастовщиков. Во время акции послу Польши Яну Пекло вручили петицию с просьбой лично вмешаться в это дело.

Забастовку организовали рабочие-члены профсоюза "Трудовая Солидарность". К украинцам решили присоединиться и польские строители, права которых также нарушают.

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