Украинские рабочие вышли в Польше на забастовку

|Украинцы вышли на забастовку в Польше
Сегодня, 6 февраля в Варшаве украинцы из-за нарушения прав и невыплаты зарплаты начали забастовку.
Об этом сообщили в профсоюзе "Трудовая Солидарность".
Причиной для этого стало нарушение прав украинских работников в Польше. Украинский пообещали заработную плату и официальное оформление на работу, зато работодатель отказался выдать на руки работникам договоры и разрешения, которые они подписали. А потом отказался и платить зарплату.
Одновременно в Киеве у посольства Польши в Украине провели акцию в поддержку украинских забастовщиков. Во время акции послу Польши Яну Пекло вручили петицию с просьбой лично вмешаться в это дело.
Забастовку организовали рабочие-члены профсоюза "Трудовая Солидарность". К украинцам решили присоединиться и польские строители, права которых также нарушают.
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Комментарии
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Швиденько додому! Чого це працювати на польського Гарпагона? Дома є багато праці! А взагалі страйк це щось на зразок: Пусти свинью за стол, она -ноги на стол. Всіх на Україну!