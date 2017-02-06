Елизавета II отмечает сапфировый юбилей правления

|Снимок королевы Елизаветы II облаченной в голубой наряд
Празднование по случаю 65-летия пребывания королевы Елизаветы II на британском троне проходит 6 февраля в Норфолке. Она стала первым в истории Великобритании монархом, которой отмечает сапфировый юбилей правления.
Кенсингтонский дворец опубликовал снимок королевы, облаченной в голубой наряд:
На Елизавете II — колье с 16-ю сапфирами в обрамлении бриллиантов, а также серьги в том же стиле. Они были подарены ей королем Георгом VI на свадьбу в 1947 году.
По традиции годовщину правления Елизавета II отмечает в Сандрингемском дворце в Норфолке, а через несколько дней после празднования монарх вернется в Букингемский дворец.
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