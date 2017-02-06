Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 7 февраля

07.02.2017 (05:57)

В Ужгороде облачная погода, временами дождь и снег

В Закарпатской области переменная облачность, временами осадки. Местами туман, слабый гололед. На большей части территории области на дорогах гололедица. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 2 ° тепла - 3 ° мороза, в горах местами 6-8 ° мороза, днем 0-5 ° тепла, в горах местами 3-5 ° мороза.

На протяжении всего дня небо в Ужгороде будет покрыто облаками. Осадки будут наблюдаться на протяжении всего дня. Утром ожидается дождь, во второй половине дня - дождь со снегом, которому на смену придет снег. Ночью и утром слабый туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-2 ° тепла, днем 3-5 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 7 февраля:

МАКС: 12.1° (1966)

МИН: -21.1° (2005)

Народный прогноз погоды: 7 февраля отмечается день памяти святителя Григория Богослова. В прежние времена по этому дню судили о будущей зиме. Каким этот день будет с утра до полудня, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода с полудня до вечера указывает на вторую половину зимы. Густой туман предвещал мор скота, а ясная погода говорила о том, что будет хороший год.