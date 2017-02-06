Москаль в пятерке лидеров рейтинга губернаторов по версии КИУ

07.02.2017 (08:54)

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль

Председалель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль находится в пятерке лидеров "Рейтинга деятельности глав ОГА за 2016 год" Комитета избирателей Украины.

Возглавили рейтинг руководители Харьковской, Львовской и Кировоградской областей. Худшие результаты у глав Черновицкой, Полтавской и Херсонской облгосадминистраций.

Первое место, согласно рейтингу КИУ, заняла председатель Харьковщины Юлия Светличная. Харьковская область показала самые высокие социально-экономические показатели среди других регионов. Кроме того, Юлия Светличная вошла в группу лидеров по оценкам экспертов.

Также в пятерке лидеров Олег Синютка (Львовщина), Сергей Кузьменко (Кировоградщина), Степан Барна (Тернопольщина) и Геннадий Москаль (Закарпатье).

Последнее место, по данным исследования, занял глава Херсонщины Андрей Гордеев. В группе аутсайдеров также Олег Гончарук (Ивано-Франковская область), Алексей Муляренко (Ривненская область), Александр Фищук (Черновицкая обл.) и Валерий Головко (Полтавщина).

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