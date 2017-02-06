Трамп ошеломил заявлением о Донбассе и сепаратистах

|Трамп разберется в том, что происходит на востоке Украины
Президент СЩА Дональд Трамп заявил, что в реальной ситуации в Украине ему еще предстоит разобраться.
"Мы не знаем достоверно о том, что там происходит", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Президент отрицательно ответил на вопрос ведущего, не оскорблен ли он тем, что ситуация на востоке Украины обострилась после его телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным.
При этом Д.Трамп заметил в ответ на реплику ведущего о том, что ситуация в Украине обострилась из-за "насилия со стороны пророссийских сил", что в США не знают точно, контролируются ли Россией силы Востока Украины, или нет, но обещал, что узнают.
Трамп считает, что о происходящем в Донбассе имеется слишком мало информации, в связи с этим он воздержался от обвинений в адрес России.
Как утверждал беседовавший с Трампом ведущий телеканала Билл О'Рейли, спустя 24 часа после состоявшегося телефонного разговора между американским лидером и президентом России Владимиром Путиным ополченцы в Донбассе, которых репортер традиционно назвал "пророссийскими силами", якобы "нарастили масштабы насилия".
О'Рейли спросил президента США, не воспринял ли он это как оскорбление.
"Нет, не воспринял, потому что мы не знаем точно, что это", - указал он, говоря о происходящем в Донбассе.
"Мы не знаем, контролируются ли они", - сказал американский лидер.
Поставив под сомнение тезис телеведущего, он выразил мнение, что ополченцы могут быть и "неподконтрольными". "Такое тоже случается, мы это выясним", - резюмировал Трамп.
Ранее Белый дом по итогам телефонной беседы Д.Трампа с президентом Украины Петром Порошенко сообщал, что американский президент намерен "работать с Украиной, Россией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы".
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Комментарии
Рейтинг: 6
Трамп:США не знают точно,что происходит на Украине:"Мы не знаем достоверно о том,что там происходит".Но не сцуко ВША,они НЕ знают,что там происходит?Если америка такая вся пушистая,справедливая, демократическая,честная,что навязывает свои ценности всему миру,так нехай конгресс на своем заседании возьмут в оборот Обаму,Нуланд,Байдена,Маккейна и прочих из Госдепа,ЦРУ и они расскажут,что происходит на Украине и кто заварил там гражданскую войну.А большого ума обвинять Россию в агрессии против Украины не надо....
Рейтинг: 2
.... А если они уверены и Парасенко уверен,что Россия агрессор и напала на Украину, так что уважаемые вперед на Ростов, Таганрог и на Кремль. Но кишка тонка,поэтому киевские хряки и свиноматки ведут гражданскую против своего украинского народа, так что америка придуряется, что не знает что происходит на Украине, а большинство людей на Украине и в России понимают,что в Украине идет гражданская братоубийственная война и виновна в этом америка, франция и германия.
Рейтинг: 2
.....А ВСУ, это такой Игил, только платят меньше.