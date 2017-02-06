Начальником Нацполиции Украины может стать Сергей Князев

07.02.2017 (09:12)

Сергей Князев - главный кандидат на дожность главы Нацполиции

В ближайшее время министр внутренних дел представит его кандидатуру на утверждение правительства.

Национальная полиция получит нового начальника, которым по всей видимости будет назначен глава Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины Сергей Князев.

Есть информация, что именно Князев выиграл конкурс на данную должность и его кандидатуру подаст в ближайшее время на утверждение правительства министр внутренних дел Арсен Аваков.

Стоит отметить, что Князев не был фаворитом в конкурсе и занимал третье место в рейтинге, однако именно ему удалось победить.

Напомним, Сергей Князев возглавлял милицию Закарпатья, которая при нем прошла ребрендинг в полицию. На эту должность он был назначен после резонансных трагических событий в Мукачево 11 июля 2015.

C апреля 2016 С.Князев возглавлял Главное управление Национальной полиции в Ровенской области.

В ноябре 2106 генерала полиции третьего ранга Сергея Князева назначили начальником Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

-

Как мы сообщали ранее, На должность главы Нацполиции Украины вырисовалась тройка лидеров



