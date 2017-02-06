Курс валют на 7 февраля (+ новости экономики)

07.02.2017 (09:38)

Курс валют в банках Ужгорода 7 февраля

Курс доллара в Украине снова начал активно расти, а вслед за ним поднялась и стоимость евро, а также российского рубля.

На сегодня, 6 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,26 грн;

1 евро – 29,2 грн;

10 российских рублей – 4,64 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями пятницы повысился сразу на 19 копеек.

Евро вырос на 12 копеек.

Российский рубль "поправился" на 8 копеек.

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На каждого украинца приходится десятки тысяч гривен государственного долга. Общая задолженность Украины – почти 71 миллиард долларов. Эксперты уверены: без очередного транша от МВФ экономику Украины ждут сильные потрясения. При этом, долговая нагрузка на страну растет – в 2019-м придется вернуть около шести миллиардов долларов. Для сравнения, кредитный транш, который Украина ожидает на данный момент – около миллиарда долларов.

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По предварительным данным, международные резервы Украины на 1 февраля 2017 г. составляли 15,445 млрд долл. (в эквиваленте). Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

В связи с временными сезонными факторами на межбанковском валютном рынке, а также необходимостью осуществления платежей по государственному долгу международные резервы за месяц уменьшились на 0,6%.