Ужгород готовится к фестивалю "Медовуха Фест"

07.02.2017 (10:52)

17-19 февраля в Ужгороде пройдет "Медовуха Фест"

17-19 февраля в Ужгороде по инициативе Ассоциации пасечников Закарпатья пройдет уже традиционный «Медовуха Фест». Ярмарка расположится на площади Театральной и до областной филармонии.

Заработает «Медовуха» в пятницу, 17 февраля, а официальные торжества по открытию состоятся в субботу, 18 февраля в 13 часов.

Также 18 февраля уже с 13.30 начнет работать тематическая фотозона, в 14 и 15 часов пчеловоды проведут познавательные лекции о медовухе (с дегустацией!) и о медопродуктах.

В 16.00 будут представлен медовый эль, состоится дегустация бальзама «Здоровье Карпат». А уже с 17 часов и до 21 со сцены на Театральной площади пройдет концертная программа, выступления творческих коллективов города.

В воскресенье, 19 февраля, фестиваль, как и накануне, будет работать с 12:00, лекции о медовухе с дегустацией, о медопродуктах и дегустация бальзама «Здоровье Карпат» начнутся, соответственно, с 13,14 и 15 часов. С 16 часов снова выступят творческие коллективы, а в 18 часов запланировано закрытие фестиваля.

Вчера в Ужгородском городском совете состоялось координационное совещание руководителей различных служб по организации проведения «Медовуха Фест». Мэр Ужгорода Богдан Андриив подчеркнул, что все нужно сделать на должном уровне, качественно, без так называемых «полосатых» палаток, пригласить всех, кто хочет приобщиться к организации проведения, имеет интересные идеи.

Представитель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предупредила о требованиях к производителям, которые представят свою продукцию, в безопасности, качества продукции, соблюдения санитарных требований. Решили также все другие организационные вопросы проведения фестиваля.





Программа фестиваля мясников в Гече на Закарпатье