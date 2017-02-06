Самые опасные месяцы и дни 2017 года по мнению астрологов

07.02.2017 (11:11)

Астрологи предупредили о самых опасных месяцах и днях 2017 года

В 2017 году перемены в той или иной степени затронут практически нас всех. События будут развиваться скачкообразно: на смену легким периодам будут приходить очень непростые. Причем примерно каждый третий день года выдастся неблагоприятным. В эти дни лучше избегать рисков, нагрузок и важных дел, а также не летать на самолетах и быть предельно внимательными на дорогах.

По мнению астрологов, первые негативные дни года уже прошли. Это 9-12 января, когда людям серьезно угрожали аварии, природные катаклизмы, конфликты и проблемы со здоровьем. Но в январе есть и другие не очень удачные дни — 15, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 31 — считают астрологи.

Февраль станет судьбоносным и достаточно сложным месяцем, когда могут произойти долгожданные события, причем как хорошие, так и плохие. Трудными днями станут 7, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 22, 25, 26 и 27 февраля.

В марте в экономике некоторых государств ожидаются очень серьезные проблемы, вплоть до дефолта. Эти события ознаменуются социальными трансформациями и политическими эксцессами. Многое может случиться независимо от нашей воли и желаний. Чтобы хоть как-то себя уберечь, лучше избегать рисков, перегрузок и травмоопасных ситуаций. Напряженными будут 1, 2, 3, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 27, 28 и 30 марта.

В апреле жизнь начнет налаживаться. В начале месяца придется отрабатывать старые долги и исправлять недавние ошибки. Зато во второй половине апреля наступит светлая полоса в личной жизни и творчестве, появятся новые идеи и силы для их реализации. Период также будет благоприятен для проворачивания финансовых операций, заключения выгодных контрактов и совершения крупных покупок. Осторожными быть астрологи советуют 4, 8, 9, 10,11, 14, 23, 26 и 28 апреля.

Месяц май окажется вполне удачным. Последний весенний месяц обещает перспективные контакты, как любовные, так и деловые, а также карьерный рост и творческий взлет. На глобальном уровне возможно улучшение международной обстановки в мире. Неблагоприятные дни выпадают на 6, 8, 10, 11, 25, 26, 27 и 29 мая.

К концу июня позитивная тенденция пойдет на спад. Может вернуться нестабильность в экономике и дисбаланс во власти. Неблагоприятные дни выпадают на 4, 9, 10, 12, 15, 23, 24, 25, 28 и 30 июня.

Июль станет месяцем путешествий и интересных командировок. Для экономики месяц пройдет нейтрально. В личностном плане это будет удачное время для урегулирования разногласий и улаживания застарелых конфликтов. Негативные дни ожидаются 1, 2, 8, 9, 10, 17, 18, 20, 22, 23 и 27 июля.

В августе вновь вернутся экономические проблемы. Кроме того, следует опасаться возросшей аварийности, держать себя под контролем и избегать излишеств. Серьезные проблемы могут возникнуть 3, 4, 6, 7, 8, 15, 21, 24, 28 и 29 августа.

Зато в сентябре кризисная полоса вновь закончится. Месяц будет способствовать социальной, политической и экономической стабилизации. В частной жизни возможны перемены к лучшему. Единственное, чего стоит опасаться, — природных катастроф и техногенных аварий. Особенно осторожными следует быть 3, 5, 6, 12, 14, 19, 20, 21, 27, 28 и 29 сентября.

В октябре (кроме 4-го, 5-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го и 19-го чисел) и ноябре (кроме 1-го, 2-го, 4-го, 18-го, 19-го, 23-го, 26-го, 28-го и 29-го чисел) перемены будут, скорее, положительные. Здесь ожидаются и личные победы, и налаживание отношений, и продвижение в карьере, и рост стоимости нефти, что приведет уже в ноябре к новым взаимоотношениям на мировом рынке.

Декабрь 2017 будет достаточно напряженным – в этот период стоит ждать аварии, травмы, конфликты и взрывы. Крайне трудными днями станут 1, 3, 9, 18, 21, 22 и 25 декабря. Лишь в третьей декаде месяца, перед новогодними праздниками, все утихомирится. Год 2017 закончится достаточно спокойно.

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