В Закарпатье работники автомастерской продали авто, которое им дали на ремонт

07.02.2017 (11:41)

В Закарпатье работники автомастерской похитили и продали автомобиль

Работники криминальной полиции Виноградово разоблачили двух жителей райцентра в возрасте 23 и 30 лет, которые работают в местной автомастерской. Как выяснили правоохранители, эти мужчины похитили еще в мае прошлого года чужой автомобиль "ВАЗ-21010".

Эту машину 2013 г.в. владелец пригнал в мастерскую на ремонт, а сам поехал на заработки за пределы области. Не дождавшись денег за выполненную работу, горе-мастера решили «загнать» чужую красную «десятку». Продали ее за полцены аж у Тячевский район.

Вернувшись домой и не обнаружив своего автомобиля, владелец обратился с заявлением в полицию. Под давлением собранных доказательств подозреваемые признались, куда делась машина, которую им дали на ремонт.

Обоих воров ожидает уголовная ответственность. Машина будет возвращена владельцу. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам дела.

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