На Закарпатье 3-летний ребенок задушил новорожденного братика

07.02.2017 (11:51)

3-летний ребенок в Закарпатье по неосторожности убил своего меньшего брата

Сотрудники Дубовского отделения полиции выясняют обстоятельства гибели младенца в селе Тарасовка на Тячевщине в Закарпатской области.

Вчера, 6 февраля, на службу «102» поступило сообщение от врача о смерти новорожденного ребенка в Тячевском районе. Медик сообщил о том, что по словам родителей, смерть наступила от удушения подушкой, которую во время игры на лицо ребенка положила 3-летняя сестра погибшего.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что 20-летняя жительница Тарасовка оставила без присмотра в спальне на кровати двух своих детей. Женщина утверждает, что когда вернулась через 10-15 минут, увидела на голове у своего полугодовалого сына подушку. Мать погибшего ребенка рассказывает, что подушку на брата накинула ее 3-летняя дочь, так как младенец громко плакал.

Полиция при осмотре тела ребенка видимых повреждений не обнаружила. Для судебно-медицинского обследования потерпевшего отправлено в Тячевскую районную больницу. Сотрудники Дубовского отделения полиции изучают возможные варианты гибели ребенка.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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