Закарпатка Ирина Галай покоряет самую высокую гору западного полушария Аконкагуа (ФОТО)

07.02.2017 (12:00)

Ирина Галай покоряет самую высокую гору западного полушария

Команда опытных альпинистов ONE LIFE, в состав которой вошла и закарпатка Ирина Галай, отправилась в экспедицию на гору Аконкагуа.

Аконкагуа имеет высоту около 7000 метров, расположена в Аргентине и является вершиной Южной Америки и всей западного полушария. Восхождение началось в конце января и команда уже преодолела высоту в 5000 метров.

"Гора Аконкагуа входит в программу 7 Вершин, и я жду от нее, что она будет меня рада видеть на своей вершине. Готовилась я по собственной методике, которую мы разработали при подготовке на Эверест: это бег, бокс и Кроссфит. Я присоединилась к ONE LIFE экспедиции, потому что верю в эту команду и знаю, что подобранный отличный состав участников", - рассказала перед началом путешествия Ирина Галай.

Напомним, прошлой весной Ирина Галай покорила Эверест (ФОТО) и стала первой украинкой, которая преодолела самую высокую вершину мира.



