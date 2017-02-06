Закарпатская прокуратура хочет поднять залог для Иштвана Цапа до 800 тыс грн

07.02.2017 (13:17)

Ужгородский суд отстранил Иштвана Цапа от работы до 30 марта

Сегодня, 7 февраля решением Апелляционного суда Закарпатской области двум из подозреваемых в резонансном уголовном производстве по коррупционной схемы получения неправомерной выгоды через посредников должностными лицами Ужгородского горсовета, изменена мера пресечения, что частично удовлетворило апелляционный иск прокуратуры Закарпатской области.

Поэтому посреднику, который был задержан во время получения 20 тыс. грн взятки, назначена мера пресечения в виде содержания под стражей до 24 марта 2017 года с возможностью внесения залога в размере уже не 40 тыс грн, как определил Ужгородский горрайонный суд, а 64 тыс . грн. Хотя прокуратура настаивала на залоге в сумме 320 тыс. грн.

Также, рассмотрена еще одна апелляционная жалоба облпрокуратуры - об изменении меры пресечения подозреваемому депутату Ужгородского городского совета.

Ему Апелляционный суд Закарпатской области также определил меру пресечения в виде содержания под стражей и увеличил сумму залога до 240 тыс.

Сегодня же должно быть рассмотрена еще одна апелляционная жалоба прокуратуры относительно меры пресечения первому заместителю городского головы Ужгорода Иштвану Цапу.

Прокуратура требует назначить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 800 тыс. грн.

Ужгородский суд отстранил Иштвана Цапа от работы до 30 марта

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