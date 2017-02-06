Бесноватая "патриотка" предлагает давить танками и сжигать этнических русских

07.02.2017 (14:41)

Менеджер торговой сети RINGOO Яна Потишняк предлагает убивать русских

Президент-менеджер киевской сети розничной торговли RINGOO Яна Потишняк опубликовала текст, в котором призвала "давить танками всех этнических русских", проживающих в Украине. Текст появился в разделе блогов на сайте Корреспондент, на момент публикации он был удален самим автором, однако сохранился в кэше поисковиков. Также он доступен в виде скриншота.

"Где наша солидарность? Где наша европейскость? Где наше самоуважение к самим себк? Почему мы не давим танками всех этнических русских проживающих на нашей земле? Почему мы, наконец-то, не начнем их всех сжигать в газовых камерах, как это делали сами русские при Сталине в отношении наших дедов во время голодомора?.... Почему в Украине до сих пор полностью не запретили русский оккупационный язык? Ведь та же русня в своей рашке все народы заставила говорить по-русски, уничтожив все местные языки!", - написала Потишняк в блоге.

Менеджер также возмутилась тем фактом, что этническим русским оказывается бесплатная медицинская и юридическая помощь.

"Вообще, надо ввести уголовную ответственность за сострадание к русским! За оказание им любой помощи! Медицинской! Юридической и так далее!.... подобно Латвии, для русскиз давно уж пора сделать отдельный паспорт "оккупанта"! Пусть им будет стыдно за Путинскую агрессию!", - говорится в тексте.

По ее словам, "даже хоронить русских надо запретить".

"Давно пора уже нашей Верховной Радн принять закон, согласно которому этнических русских в обязательном порядке необходимо будет именно кремировать, а не захоранивать в нашей священной и измученной этими русскими земле! И вообще, надо выкопать могилы всех этнических русских захороненых сегодня в нашей земле и так же их кремировать, подобно тому, как в свое время в Израиле кремировали прах одного казненного немецкого преступника в начале 60-тых годов двадцатого века! Ох, когда ж мы наконец-то научимся себя уважать!?!?", - задалась вопросом Потишняк.

В конце текста менеджер RINGOO рассказала про готовящиеся мартовские скидки.

"P.S: Кстати, дорогие покупатели сети магазинов Ringoo, совсем забыла! САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!! СОВСЕМ СКОРО В НАШЕЙ СЕТИ БУДЕТ ОДНА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ! МАРТОВСКАЯ! МУЖЧИНЫ СЛЕДИТЕ ЗА СКИДКАМИ"

По сути, такой текст тянет минимум на 5 лет тюрьмы - в Украине существует уголовная статья (161 УК) за умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или непрямых привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам».

Удивительно, но одержимая бесами "патриотка" написала свой пост на "мове оккупанта" и судя по всему , другого языка эта омерзительная тварь не знает!