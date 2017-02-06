На Закарпатье в реке обнаружили трактор с телом мужчины

07.02.2017 (14:43)

В реке на Закарпатье обнаружили трактор с трупом мужчины

Вчера, 6 февраля в речке Чаховец в пределах села Монастырец в Закарпатской области прохожие обнаружили трактор, внутри которого нашли труп местного жителя.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Закарпатской области.

«По предварительным данным, в селе Монастырец в реке обнаружили трактор, внутри которого нашли труп мужчины. Предположительно во время движения транспорта шоферу стало плохо, в результате чего он умер, а трактор продолжил движение, съехал в речку, где уже и остановился», - рассказали в полиции.

На данный момент, тело погибшего направлено на экспертизу, которая установит причину смерти мужчины. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

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