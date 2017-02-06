В законопроектах о языках нацменьшинств куча несуразностей, - Москаль

07.02.2017 (15:04)

В языковом законе есть куча фактических ошибок, - Москаль

В Верховной Раде Украины зарегистрированы уже три проекта законов относительно функционирования государственного и других языков в Украине. Их авторы ссылаются на Европейскую хартию региональных языков или языков национальных меньшинств, которую Украина ратифицировала специальным законом еще 15 мая 2003 года.

- Однако в этом законе есть куча фактических ошибок, - отмечает Геннадий Москаль. - Положения Хартии по украинскому закону применяются к таким языкам национальных меньшинств, как еврейский и греческий, хотя их не существует в природе. Европейское население, которое идентифицирует себя евреями, говорит на идиш, а официальным языком Израиля является иврит.

В Греции государственным языком является новогреческий, а часть населения Украины, которая идентифицирует себя греками, говорит на румейском или на урумском языках в зависимости от вероисповедания. Есть спорный вопрос и по молдавскому языку, поскольку Конституционный суд Молдовы четко постановил, что государственный язык Молдовы - румынский. Поэтому в закон «О ратификации Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств» давно пора внести правки, поскольку он демонстрирует незнание нашей Верховной Рады.

В нынешних трех законопроектах также куча несуразностей, которые вызывают неоднозначную реакцию у представителей национальных меньшинств, проживающих в Украине. Поэтому во избежание спекуляций относительно языкового вопроса, который всегда вызывает возмущение в обществе, проекты законов перед регистрацией следует отдавать языковедам для научной экспертизы.

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