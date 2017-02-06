Возле Ужгорода пьяный на "Мерседесе" совершил смертельный наезд и скрылся (ФОТО)

07.02.2017 (16:17)

Ужгородские полицейские задержали подозреваемого в совершении смертельного ДТП

Вчера, около 23:00 ужгородские патрульные получили ориентировку, что водитель "Mercedes Vito" сбил насмерть человека в селе Холмок Ужгородского района и скрылся с места происшествия.

Во время отработки полицейские обнаружили автомобиль, который попадает под ориентировку и имеет характерные вмятины на переднем бампере. Общаясь с водителем полицейские заметили признаки алкогольного опьянения. Мужчина не мог объяснить что за повреждения на автомобиле.

На место вызвали следователей, ведь человек подозревается в совершении уголовного преступления.

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Закарпатец на джипе "Аudi Q7" сбил насмерть пешехода и скрылся (ФОТО)



