Возле Ужгорода пьяный на "Мерседесе" совершил смертельный наезд и скрылся (ФОТО)

|Ужгородские полицейские задержали подозреваемого в совершении смертельного ДТП
Вчера, около 23:00 ужгородские патрульные получили ориентировку, что водитель "Mercedes Vito" сбил насмерть человека в селе Холмок Ужгородского района и скрылся с места происшествия.
Во время отработки полицейские обнаружили автомобиль, который попадает под ориентировку и имеет характерные вмятины на переднем бампере. Общаясь с водителем полицейские заметили признаки алкогольного опьянения. Мужчина не мог объяснить что за повреждения на автомобиле.
На место вызвали следователей, ведь человек подозревается в совершении уголовного преступления.
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Закарпатец на джипе "Аudi Q7" сбил насмерть пешехода и скрылся (ФОТО)
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