Суд перенес апелляцию в отношении заммэра Ужгорода из-за отказа защиты

07.02.2017 (16:56)

Рассмотрение апелляции в отношении заммэра Ужгорода перенесли на 10 февраля

Рассмотрение апелляционного иска прокуратуры Закарпатской области об изменении меры пресечения первому заместителю председателя Ужгородского городского совета Иштвану Цапу перенесли из-за отказа защиты.

В начале судебного заседания адвокат подозреваемого по ч. 3 ст. 368 УК чиновника горсовета подал суд заявление об отказе осуществлять защиту И. Цапа, который, в свою очередь, сообщил, что тоже прекращает сотрудничество с адвокатом.

Учитывая необходимость поиска нового защитника, суд принял решение перенести слушания на пятницу, 10 февраля.

В комментарии И.Цап отметил, что причиной отказа от адвоката стал конфликт интересов, который возник прямо перед началом судебного заседания. Речь идет о разногласиях в видении осуществления защиты по делу.

Само заседание для подозреваемого и его адвоката стало неожиданностью, ведь, по словам И. Цапа, они узнали о нем из СМИ. Также первый заместитель городского головы Ужгорода сообщил, что он подал апелляцию на решение Ужгородского горрайонного суда о назначении ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

"Я считаю такое решение необоснованным. По имеющихся доказательствах по делу в отношении меня максимально, что можно было назначить, это подписка о невыезде", - добавил чиновник.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович, прокуратура настаивает на назначении меры пресечения для первого заместителя городского головы Ужгорода И.Цапа в виде содержания под стражей в течение 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 800 тыс. грн.