Ужгородцу, который через соцсети призвал к захвату государственной власти светит 3 года

07.02.2017 (17:21)

До 3 лет тюрьмы грозит ужгородцу, который пропагандировал военную агрессию РФ

Процессуальным прокурором сообщено подозрение в совершении гражданином Б. публичных призывов к захвату государственной власти, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст.109 УК Украины, расследуется следственным отделом УСБУ в Закарпатской области.

Речь идет о комментарии гражданина Б., выявленные сотрудниками УСБУ в Закарпатской области в социальной сети «Facebook». Последний распространял призывы о необходимости блокировки и пикетировании административного здания Закарпатской областной государственной администрации, а также размещал в отдельных группах соцсети такие публичные призывы о необходимости вооруженной блокировки и пикетировании административного здания Закарпатской ОГА.

Согласно заключению лингвистического исследования, в материалах, опубликованных 31.01.2017 пользователем «Facebook» под ником «Ю...Б...-J. H», предоставленных на исследование, прослеживается четкая позиция автора в том, что только массовое применение оружия является залогом наведения порядка. Восприятие содержания анализируемого текста как такового, содержащий призывы к агрессивным действиям с применением оружия с целью лишения должностных лиц, государственных деятелей возможности выполнять свои полномочия, является одним из способов насильственного захвата государственной власти, является одним из возможных вариантов субъективного восприятия указанного текста реципиентом.

Это преступление против основ национальной безопасности Украины и санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

Пресс-служба прокуратуры Закарпатской области

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