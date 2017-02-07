В Закарпатье жители Солотвино устроили самосуд над грабителем (ФОТО)

07.02.2017 (18:20)

Жители Солотвино сами наказали вора

Об этом информируют местные жители, добавляя шокирующие фотографии мужчины, на лице которого заметны раны.

По свидетельствам местных жителей, человек вроде бы приехал из соседнего Буштина, и его якобы задержали жители Солотвино при попытке совершить кражу. Учитывая фотографии, мужчину поставили вблизи скульптуры молдавского правителя Штефана Чел Маре (Стефана Великого).

Как впоследствии уточнили в областном управлении полиции Закарпатья, по этому человеку возбуждено уголовное производство по части 5 статьи 186 УК "Грабеж", потому что по заявлению местных, которые и задержали мужчину, тот пытался украсть 2 велосипеда и верхнюю одежду.

Мнения пользователей соцсетей откровенно разделились по поводу данного инцидента: одни призывают наказывать подобным образом всех преступников, другие отмечают, что это негуманно и архаично.

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