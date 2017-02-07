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В Закарпатье жители Солотвино устроили самосуд над грабителем (ФОТО)

07.02.2017 (18:20)
Жители Солотвино сами наказали вора
Жители Солотвино сами наказали вора

Об этом информируют местные жители, добавляя шокирующие фотографии мужчины, на лице которого заметны раны.

По свидетельствам местных жителей, человек вроде бы приехал из соседнего Буштина, и его якобы задержали жители Солотвино при попытке совершить кражу. Учитывая фотографии, мужчину поставили вблизи скульптуры молдавского правителя Штефана Чел Маре (Стефана Великого).

Как впоследствии уточнили в областном управлении полиции Закарпатья, по этому человеку возбуждено уголовное производство по части 5 статьи 186 УК "Грабеж", потому что по заявлению местных, которые и задержали мужчину, тот пытался украсть 2 велосипеда и верхнюю одежду.

Мнения пользователей соцсетей откровенно разделились по поводу данного инцидента: одни призывают наказывать подобным образом всех преступников, другие отмечают, что это негуманно и архаично.
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UA- Reporter.com
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