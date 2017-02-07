Олегу Ляшко запретили въезд в США

07.02.2017 (20:46)

Олегу Ляшко аннулирована виза Соединенных Штатов Америки

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил в своем фейсбуке, что ему аннулировали полученную перед Новым годом визу в США.

«Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я только получил перед Новым годом», — написал Ляшко.

По его словам, это может быть связано с его позицией по Донбассу, а также с критикой нового меморандума с Международным валютным фондом.

«Подозреваю, что моя позиция категорического неприятия нового меморандума с МВФ, который консервирует статус Украины как сырьевой колонии, также повлияла на решение отменить визу», — отметил он, добавив, что в следующий раз посетит Штаты, «когда украинцы выберут его своим президентом».

В соцсетях патриоты активно недоумевают , по какой причине Трамп внес Ляшко в список неблагонадежных граждан , представляющих угрозу нацбезопасности США?! Как пассивного террориста или как активного представителя ЛГБТ?

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