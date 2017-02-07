Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 8 февраля 2017 г.

08.02.2017 (06:12)

В Ужгороде облачная погода, временами мокрый снег и снег

В Закарпатской области переменная облачность, ночью временами мокрый снег и снег, днем ​​местами слабые осадки. Ночью и утром местами туманы, слабое налипание мокрого снега, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, днем ​​3 ° тепла - 2 ° мороза, в горах местами ночью 6-8 ° мороза, днем ​​3-5 ° мороза.

В Ужгороде на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Вечером мелкий снег, который будет идти почти весь день, прекратится. Ночью и утром слабый туман, слабое налипание мокрого снега, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 1-3 ° мороза, днем ​​0-2 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 8 февраля:

МАКС: 13.5° (2001)

МИН: -22.3° (2005)

Народный прогноз погоды: 8 февраля почитается память преподобного Ксенофонта и супруги его Марии. В прежние времена предсказывать погоду нашим предкам помогали мыши: если на Ксенофонта они вылазят из-под снега, следует ждать оттепели. В старину в этот день опасались метели, поскольку она указывала на плохой урожай в будущем году: «Метель на дома — будут плохи корма».