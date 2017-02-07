Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 8 февраля 2017 г.

|В Ужгороде облачная погода, временами мокрый снег и снег
В Закарпатской области переменная облачность, ночью временами мокрый снег и снег, днем местами слабые осадки. Ночью и утром местами туманы, слабое налипание мокрого снега, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, днем 3 ° тепла - 2 ° мороза, в горах местами ночью 6-8 ° мороза, днем 3-5 ° мороза.
В Ужгороде на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Вечером мелкий снег, который будет идти почти весь день, прекратится. Ночью и утром слабый туман, слабое налипание мокрого снега, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 1-3 ° мороза, днем 0-2 ° тепла.
Температура за последние 130 лет 8 февраля:
МАКС: 13.5° (2001)
МИН: -22.3° (2005)
Народный прогноз погоды: 8 февраля почитается память преподобного Ксенофонта и супруги его Марии. В прежние времена предсказывать погоду нашим предкам помогали мыши: если на Ксенофонта они вылазят из-под снега, следует ждать оттепели. В старину в этот день опасались метели, поскольку она указывала на плохой урожай в будущем году: «Метель на дома — будут плохи корма».
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