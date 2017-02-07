В Киеве цыгане избили и задержали полицейских-взяточников (ВИДЕО)
08.02.2017 (08:43)
Цыгане в Киеве самостоятельно задержали полицейских-взяточников
В Киеве прямо у метро Шулявская в однокомнатной квартире жил целый табор цыган. Они снимали жилье посуточно за 500 гривен и наводили ужас на соседей.
Держали здесь больных детей, инвалидов. Соседи говорят, что цыгане у них арендуют аж три квартиры, в одну из них и вызвали патрульных.
Прибыв на место полицейские увидели, как женщина с мужчиной ведут в наручниках двух подозрительных мужчин. Пара в наручниках была сильно избита.
Оказалось, что цыгане самостоятельно задержали работника полиции и его сообщника, которые требовали у них деньги. Сдавать полицейских в райотдел приехал весть лагерь.
А потом рассказали, как работают в тандеме с правоохранителями и сколько с них требуют за крышевание.