В Киеве цыгане избили и задержали полицейских-взяточников (ВИДЕО)

08.02.2017 (08:43)

Цыгане в Киеве самостоятельно задержали полицейских-взяточников

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В Киеве прямо у метро Шулявская в однокомнатной квартире жил целый табор цыган. Они снимали жилье посуточно за 500 гривен и наводили ужас на соседей.Держали здесь больных детей, инвалидов. Соседи говорят, что цыгане у них арендуют аж три квартиры, в одну из них и вызвали патрульных.Прибыв на место полицейские увидели, как женщина с мужчиной ведут в наручниках двух подозрительных мужчин. Пара в наручниках была сильно избита.Оказалось, что цыгане самостоятельно задержали работника полиции и его сообщника, которые требовали у них деньги. Сдавать полицейских в райотдел приехал весть лагерь.А потом рассказали, как работают в тандеме с правоохранителями и сколько с них требуют за крышевание.