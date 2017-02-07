Аваков подал в Кабмин кандидатуру Князева на пост главы Нацполиции

08.02.2017 (08:56)

Сергей Князев - новый глава Нацполиции Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков внес премьер-министру Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева для назначения на пост главы Национальной полиции Украины.

"Сегодня вечером премьер-министр примет решение о внесении представленной кандидатуры на завтрашнее заседание Кабинета Министров Украины. Я предложил эту кандидатуру по результатам проведенного по моей инициативе Консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 по 6 февраля 2017 года", – написал г-н Аваков в Facebook.

В комиссию конкурса были приглашены три международных эксперта и три члена авторитетных неправительственных организаций:

- Микаэл Люнгбю – независимый эксперт по верховенству права, политическим вопросам и вопросам переходного правосудия, который работал в миссиях Совета Европы, Европейского Союза, Европейской Комиссии и других международных организаций. Долгое время был экспертом датского Хельсинского комитета по правам человека. Юрист с большим опытом работы (36 лет) в прокуратуре Дании, в должности комиссара полиции, в Верховном суде Гренландии, был заместителем начальника датской Службы национальной безопасности;

- Джон Монтане – старший советник по правоохранительным вопросам Офиса Программы ICITAP в Украине. У него более 30 лет стажа работы в правоохранительных органах США, прошел путь от патрульного офицера к руководителю полиции г. Калвер (штат Калифорния, США). Имеет опыт работы в органах прокуратуры и межведомственных рабочих группах. С 2003 года работает советником Программы ICITAP. За этот период он консультировал правоохранительные органы Ливии, Таиланда, Индонезии и Украины по вопросам профессиональной подготовки, лидерства, межведомственного сотрудничества и координации.

- Джозеф Макаллистер – консультант программы помощи Правительства Канады в подготовке кадров полиции (PTAP). Ветеран Канадской королевской конной полиции (34 года службы), работал на локальном и международном уровнях во всех сферах полицейской деятельности, был задействован в различных сферах правоохранительной деятельности, в том числе расследования убийства и борьбы с терроризмом

- Евгений Захаров – основатель Украинского Хельсинского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы;

- Роман Романов – директор программной инициативы «Права человека и правосудие» Международного Фонда «Возрождение»;

- Виталий Портников – журналист и публицист.

«Процедура конкурса предусматривала 5 этапов. На первом этапе было подано 64 заявки. После обработки документов по решению Конкурсной комиссии к участию было допущено 46 человек, после этапа тестирования каждый из 10 тех, кто набрал максимальное количество баллов, прошел большую очное собеседование с членами Комиссии. По итогам всех этапов, члены комиссии рекомендовали мне на выбор 3 кандидатуры на главу Национальной полиции Украины. Учитывая мнению членов комиссии, я предложил Кабмину назначить руководителем Нацполиции Князева Сергея Николаевича», – отметил г-н Аваков.

До сегодняшнего дня генерал полиции Сергей Князев возглавлял Департамент уголовного розыска НПУ. С 1995 года системно работал в уголовном розыске – от оперуполномоченного в Белой Церкви до начальника управления Угро в Киевской области. Кандидат юридических наук. В течение последних трех лет – годы войны, испытаний и перелома правоохранительной системы и сложного периода запуска глобальной реформы – Сергей Князев эффективно работал в самых сложных областях: возглавлял областные управления полиции в Закарпатской, Ровенской, работал в Киевской и Донецкой областях. За мужество и героизм, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, в декабре 2014 года Князев Сергей Николаевич награжден Орденом Даниила Галицкого.

«Я надеюсь, что генерал полиции Князев, имея опыт работы «на земле», высокий личный авторитет, заряженность на реформы, отличный послужной список в уголовном розыске и настоящий боевой опыт – лучшая кандидатура на голову Национальной полиции Украины», – резюмировал Аваков.

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Ранее UA-Reporter сообщал, что На должность главы Нацполиции претендуют три кадидатуры



